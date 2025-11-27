L’accusa di aver ucciso sua madre di cui deve rispondere Cesare Paroli è arrivata ieri davanti alla Corte d’Assise di Como. L’uomo, 49 anni, è accusato dell’omicidio della madre Margherita Colombo, 73 anni, aggravato dal legame parentale tra i due, che gli ha impedito di procedere con un rito abbreviato. È stata una prima udienza di smistamento, premessa di un dibattimento che entrerà nel vivo a febbraio con la citazione dei primi testimoni, chiamati dal pubblico ministero Chiara Di Francesco. Potrebbe essere sentito lo stesso imputato, che ieri era presente in aula, accanto ai suoi avvocati, Isabella Corlaita e Riccardo Mariconti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha ucciso la madre. Paroli davanti al giudice