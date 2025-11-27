Ha ucciso la madre Paroli davanti al giudice

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accusa di aver ucciso sua madre di cui deve rispondere Cesare Paroli è arrivata ieri davanti alla Corte d’Assise di Como. L’uomo, 49 anni, è accusato dell’omicidio della madre Margherita Colombo, 73 anni, aggravato dal legame parentale tra i due, che gli ha impedito di procedere con un rito abbreviato. È stata una prima udienza di smistamento, premessa di un dibattimento che entrerà nel vivo a febbraio con la citazione dei primi testimoni, chiamati dal pubblico ministero Chiara Di Francesco. Potrebbe essere sentito lo stesso imputato, che ieri era presente in aula, accanto ai suoi avvocati, Isabella Corlaita e Riccardo Mariconti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ha ucciso la madre paroli davanti al giudice

© Ilgiorno.it - Ha ucciso la madre. Paroli davanti al giudice

Leggi anche questi approfondimenti

ha ucciso madre paroliHa ucciso la madre. Paroli davanti al giudice - A poca distanza c’era il figlio incosciente che ora deve rispondere di omicidio. Riporta ilgiorno.it

Corrado Paroli accusato di aver ucciso la madre, dal tentato suicidio al processo: ecco cosa sappiamo - È iniziato oggi, martedì 7 ottobre, il processo a carico di Corrado Paroli, il 48enne accusato di aver ucciso la madre 73enne Margherita Colombo nella loro abitazione a Cassina Valsassina, in ... Secondo fanpage.it

ha ucciso madre paroliUcciso dalla madre: la guerra per il figlio e le minacce all'ex. "Porto Elia con me" - Soffocato il bimbo C'è una storia di denunce reciproche e minacce esplicite da parte della donna dietro all'omicidio- Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Ucciso Madre Paroli