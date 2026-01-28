Uccide l’amico 13enne del figlio che giocava al pc | Non aveva fatto nulla sto male per la separazione

Un uomo di 48 anni ha ucciso il ragazzino di 13 anni, amico del figlio, mentre giocavano al computer. L’uomo non ha dato una spiegazione chiara, ha solo detto di essere uscito di testa per la separazione dalla ex moglie e il contenzioso sull’affidamento dei figli. La tragedia si è consumata in un quartiere di Valencia, lasciando tutta la comunità sotto shock.

Un uomo di 48 anni ha ucciso il ragazzino di 13 anni amico del figlio, mentre giocavano al computer.

Una tragedia si è verificata a Valencia, dove il piccolo Alex, promessa del calcio, è stato trovato morto in casa.

Investe e uccide l’amico per errore a Pedaso: condannato a 16 anni e nove mesi facebook

Investì e uccise l'amico, condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere. La tragedia nel 2024 nel Fermano. Imputato di omicidio volontario e tentato omicidio #ANSA x.com