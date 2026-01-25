Trova l’amichetto 13enne del figlio che gioca al computer e lo uccide in casa | orrore a Valencia

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata a Valencia, dove il piccolo Alex, promessa del calcio, è stato trovato morto in casa. L’evento ha scosso la comunità: il ragazzo, 13 anni, era arrivato poco prima, invitato dal figlio dell’uomo di 48 anni, ora sospettato di aver commesso l’omicidio. La vicenda solleva molte domande sulle circostanze e i motivi di questo drammatico episodio.

Il piccolo Alex, promessa del calcio locale, era arrivato nella casa dove è stato ucciso meno di un'ora prima, invitato proprio dal figlio dell'uomo 48enne reo confesso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Trova l’amichetto 13enne del figlio che gioca al computer e lo uccide in casa: orrore a ValenciaUn tragico episodio si è verificato a Valencia, dove il 13enne Alex, giovane promessa del calcio locale, è stato trovato morto in casa.

Leggi anche: Portogallo, uomo uccide il figlio 13enne dell’ex, tortura la donna, fa saltare in aria la casa e si suicida

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

trova l amichetto 13enneTrova l’amichetto 13enne del figlio che gioca al computer e lo uccide in casa: orrore a ValenciaIl piccolo Alex, promessa del calcio locale, era arrivato nella casa dove è stato ucciso meno di un'ora prima, invitato proprio dal figlio dell'uomo 48enne ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.