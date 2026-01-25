Trova l’amichetto 13enne del figlio che gioca al computer e lo uccide in casa | orrore a Valencia
Una tragedia si è verificata a Valencia, dove il piccolo Alex, promessa del calcio, è stato trovato morto in casa. L’evento ha scosso la comunità: il ragazzo, 13 anni, era arrivato poco prima, invitato dal figlio dell’uomo di 48 anni, ora sospettato di aver commesso l’omicidio. La vicenda solleva molte domande sulle circostanze e i motivi di questo drammatico episodio.
