Trump | minacciaIran | reagiremo come mai

La tensione tra Stati Uniti e Iran si riaccende. Trump ha annunciato che una grande forza militare, la portaerei USS Abraham Lincoln, sta navigando verso l’Iran. Il presidente americano avverte Teheran: il tempo per evitare un intervento militare sta finendo. La situazione resta calda e rischia di esplodere da un momento all’altro.

17.33 Torna ad alzarsi la tensione tra Usa e Iran con il pretesto dei negoziati. Il presidente Trump ha minacciato che "un'imponente armada",la portaerei USS Abraham Lincoln,sta facendo rotta verso l'Iran e ha avvertito la Repubblica Islamica che il tempo per evitare un intervento militare Usa sta per scadere. Il prossimo attacco sarà molto peggiore di quello sferrato a giugno 2025. Immediata la replica.Arriva dalla missione di Teheran all'Onu:"Iran reagirà come mai prima d'ora" in caso di un attacco degli Stati Uniti.

