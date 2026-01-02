Napoli in giro con 100 grammi di hashish | arrestato 23enne dopo la fuga

Nella giornata di ieri, nel centro di Napoli, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne algerino durante un normale controllo. L’individuo è stato trovato in possesso di circa 96 grammi di hashish, portando alla sua immediata detenzione. L’intervento si è concluso con successo, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nelle aree urbane.

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga nel centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha fermato un 23enne di nazionalità algerina trovato in possesso di 96 grammi di hashish. Il controllo della Polizia in Vico Gabella alla Farina L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, in giro con 100 grammi di hashish: arrestato 23enne dopo la fuga Leggi anche: Spaccia in strada a bordo di una utilitaria, 27enne arrestato con 100 grammi di marijuana e hashish Leggi anche: Spacciatore catanese arrestato a Roccalumera, aveva in tasca 100 grammi di hashish Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. NAPOLI! HOMESCHOOLERS! CI INCONTRIAMO A ERCOLANO! Giro d’Italia – Tappa Napoli! Scavi di Ercolano 12 gennaio 2026 Iscrizioni aperte fino al 2 gennaio! Cammineremo in una vera città romana, rimasta intatta sotto la cenere del Vesuvio. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.