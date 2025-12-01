Menarini Bus crisi senza fine | promesse disattese e futuro a rischio per Flumeri
La FIOM CGIL di Avellino esprime forte preoccupazione per la nuova crisi di commesse alla Menarini Bus di Flumeri, l’ennesima difficoltà che ciclicamente colpisce lo stabilimento e l’intero territorio irpino. Una crisi tutt’altro che improvvisa, frutto di scelte politiche che nel tempo hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
La felicità per il trionfo italiano in Coppa Davis non deve occultare la crisi in cui si muove questa manifestazione. Di per sé all'epoca l'idea di rinnovare il carrozzone della Davis spalmata nei mesi, con lunghi weekend in casa di una delle contendenti (sulla sup - facebook.com Vai su Facebook