Menarini Bus crisi senza fine | promesse disattese e futuro a rischio per Flumeri

Avellinotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIOM CGIL di Avellino esprime forte preoccupazione per la nuova crisi di commesse alla Menarini Bus di Flumeri, l’ennesima difficoltà che ciclicamente colpisce lo stabilimento e l’intero territorio irpino. Una crisi tutt’altro che improvvisa, frutto di scelte politiche che nel tempo hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Menarini Bus Crisi Senza