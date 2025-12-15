Treno dell'Alta Velocità Lecce-Roma urta mezzo da cantiere a Benevento | linea ferma 2 ore nessun ferito

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sui binari tra Frasso Telesino e Amorosi (Benevento) ha coinvolto un treno dell'alta velocità Lecce-Roma, che ha urtato un mezzo da cantiere. L'incidente ha causato la sospensione della linea per circa due ore, senza conseguenze per le persone coinvolte. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e ripristino.

Immagine generica

Incidente sui binari tra Frasso Telesino e Amorosi (Benevento): un treno ha colpito un mezzo da cantiere. La linea è stata fermata per circa due ore. Nessun ferito tra i 400 passeggeri. Fanpage.it

Transito veloce del Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia Santa Lucia effettuato con un ETR 600.

Video Transito veloce del Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia Santa Lucia effettuato con un ETR 600.

treno alta velocit224 lecceTreno dell’Alta Velocità Lecce-Roma urta mezzo da cantiere a Benevento: linea ferma 2 ore, nessun ferito - Incidente sui binari tra Frasso Telesino e Amorosi (Benevento): un treno ha colpito un mezzo da cantiere. fanpage.it

treno alta velocit224 lecceUn treno Av urta un mezzo da cantiere a Benevento, nessun ferito - Un treno Alta Velocità diretto da Lecce a Roma ha urtato un mezzo da cantiere sulla linea Caserta- ilmattino.it