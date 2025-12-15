Treno dell'Alta Velocità Lecce-Roma urta mezzo da cantiere a Benevento | linea ferma 2 ore nessun ferito

Un incidente sui binari tra Frasso Telesino e Amorosi (Benevento) ha coinvolto un treno dell'alta velocità Lecce-Roma, che ha urtato un mezzo da cantiere. L'incidente ha causato la sospensione della linea per circa due ore, senza conseguenze per le persone coinvolte. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e ripristino.

