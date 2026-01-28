Tre persone trovate morte dopo una telefonata al 112 | i corpi erano in un' area boschiva

Una telefonata al 112 ha portato i carabinieri a scoprire tre persone morte in un’area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. I corpi erano crivellati di colpi e la scena ha lasciato tutti senza parole. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto e capire cosa sia successo in quella zona isolata.

Giallo a Montagnareale, nel Messinese. Sul posto i carabinieri che hanno delimitato l'area e avviato i primi accertamenti Tre cadaveri crivellati di colpi. Giallo a Montagnareale, piccolo paesino in provincia di Messina, dove tre persone sono state trovate morte in un'area boschiva. Da quanto si apprende, le forze dell'ordine sono state allertate con una telefonata arrivata al centralino del 112. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno delimitato l'area avviando i primi accertamenti. I corpi presenterebbero ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco, ma le informazioni sono ancora incerte e frammentarie.🔗 Leggi su Today.it

