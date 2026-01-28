Travolto e ucciso mentre pedalava di notte sulla Statale due automobilisti a processo

Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato investito sulla Statale 16, nella zona del cavalcavia della Marecchiese, nella tarda serata del 29 aprile 2021. Due automobilisti sono stati chiamati a rispondere di quanto accaduto e sono ora a processo. L’incidente è avvenuto mentre il ciclista, che stava pedalando di notte, è stato travolto e non c’è stato nulla da fare.

Un incidente stradale spaventoso, quello avvenuto nella tarda serata del 29 aprile 2021, con un 60enne romeno travolto e ucciso mentre con la sua bicicletta si trovava sul cavalcavia della Marecchiese sulla Statale 16. La tragedia si era consumata intorno alle 22 in direzione nord, all'altezza.

