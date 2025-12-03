Classifica Eduscopio Vittorio Emanuele primo liceo scientifico | Pitagora di Pozzuoli primo liceo classico

Come già per l’anno precedente, è il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli il miglior liceo scientifico tra Napoli e provincia mentre svetta in testa alla classifica per il classico il Pitagora di Pozzuoli. È stata pubblicata la nuova classifica sui migliori istituti superiori elaborata da Eduscopio, il portale che mette a confronto gli istituti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Classifica Eduscopio, Vittorio Emanuele primo liceo scientifico: Pitagora di Pozzuoli primo liceo classico

