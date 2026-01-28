Traffico Roma del 28-01-2026 ore 11 | 30

Alla fine della mattinata, il traffico a Roma resta molto congestionato. Chi attraversa la città si trova spesso in coda, soprattutto in via Salaria, via Nomentana e sul viadotto della Magliana. La chiusura di via Laurentina e Viale dell'Oceano Atlantico, causata dal maltempo e da lavori, peggiora la situazione. In più, stamattina si è svolta una manifestazione davanti al Ministero del Lavoro in via Flavia, con divieti di sosta e possibili deviazioni. La circolazione è difficile in diversi punti della capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità maltempo e alla città chiusa al traffico via Laurentina all'altezza della rotatoria di via del Fosso di Radicelli traffico deviato chiusa anche Viale dell'Oceano Atlantico all'altezza di via Cesare Pavese in direzione centro rallentamenti in via Nomentana tra Colleverde Poggio Fiorito Code in via Salaria tra via Banchi e via di vallericca code su Corso Vittorio Emanuele per un incidente rallentamenti sul viadotto della Magliana in direzione EUR e stamattina manifestazione in via Flavia davanti al Ministero del Lavoro dalle 11 in vigore divieti di sosta su un lato della strada e non sono esclusi interventi di deviazione o limitazione del traffico

