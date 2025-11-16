Bagnara di Romagna aperto il bando per l' affitto dell' edicola comunale

Ravennatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’area su cui si trova la struttura è particolarmente strategica, in quanto vicina alla fermata degli autobus, adiacente al centro storico e allo stesso tempo visibile dalla strada provinciale. All'interno sono già disponibili scaffalature, piano di lavoro, banco vendita e ripiani per il deposito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

