Il Trasporto Pubblico Locale rappresenta un settore che favorisce l’indipendenza e l’emancipazione delle donne, offrendo opportunità di autonomia sia per chi utilizza i mezzi per motivi di studio e lavoro, sia per chi cerca di affermarsi nel mondo occupazionale. Gualtieri di Asstra sottolinea come questo comparto possa contribuire a promuovere inclusione e pari opportunità, rendendo più accessibile e funzionale la mobilità quotidiana delle donne.

Bologna, 20 gen. (Adnkronos) - "Il Trasporto Pubblico Locale è uno spazio di emancipazione: penso all'autonomia delle ragazze che utilizzano quotidianamente i nostri mezzi per andare a scuola e alle tante donne che cercano un'occupazione e un'indipendenza economica, trovando nel trasporto pubblico uno strumento che le agevola nel loro percorso". Lo ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, intervenendo al convegno “Donne e mobilità – Politiche per la parità, le professioni e l'innovazione”, in corso a Bologna. "Il settore - sottolinea - è attraversato da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative e oggi offre nuove opportunità professionali anche alle donne, dal ruolo di autista – come dimostra il crescente interesse femminile per questa professione – fino agli ambiti più avanzati legati alla mobilità elettrica, all'idrogeno, alla guida autonoma e alla manutenzione predittiva”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tpl, Gualtieri (Asstra): "Spazio di emancipazione per le donne, settore offre nuove opportunità"

Mobilità, Gualtieri (Asstra): "Certificazione parità strumento per ripensare organizzazione tpl"Gualtieri di Asstra sottolinea l'importanza della certificazione di parità come strumento per rivedere e migliorare l'organizzazione del trasporto pubblico locale.

Leggi anche: Opportunità di lavoro nel settore della moda: scopri le nuove tendenze 2023

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mobilità, Gualtieri (Asstra): Certificazione parità strumento per ripensare organizzazione tpl - Bologna, 20 gen. (Adnkronos) - Il documento che abbiamo presentato oggi ci consente di fare il punto su quanto realizzato in tema di parità di genere nel mondo della mobilità e del trasporto pubblico ... lanuovasardegna.it

Manovra, Agens, Anav, Asstra: urgono misure a sostegno del Tpl - Roma, 22 set. (Adnkronos) - Urgono misure idonee ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario del sistema di trasporto pubblico locale e regionale. È quanto segnalato da Agens, Anav e Asstra, le ... notizie.tiscali.it