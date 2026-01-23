sei tonnellate di rifiuti recuperati dai fondali del porto di torre del greco

Sono state recuperate circa sei tonnellate di rifiuti dai fondali del porto di Torre del Greco, tra cui strutture in cemento, pneumatici, ancore, gavitelli e cime. Due barchini sommersi e un motore fuori bordo sono stati rimossi, contribuendo a migliorare la pulizia e la sicurezza dell’ambiente marino locale. Questa operazione si inserisce nel più ampio impegno di tutela e riqualificazione delle aree portuali.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’erano due barchini sommersi, un motore fuori bordo, strutture in cemento, pneumatici e materiale d’ormeggio in pessime condizioni come ancore, gavitelli e cime. Quasi sei tonnellate di rifiuti ripescati dalle acque del porto di Torre del Greco nel corso di due giornate di pulizia dei fondali: il 15 e il 22 gennaio, infatti, personale della Guardia Costiera e del secondo nucleo sub di Napoli, nell’ambito della costante attività di vigilanza del territorio demaniale e dell’ecosistema marino, ha individuato la presenza di rifiuti di varia natura, finiti in acque nei più svariati modi e che sarebbero rimasti lì senza l’azione congiunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

