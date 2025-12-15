torre annunziata sversamenti abusivi 10 denunce

A Torre Annunziata proseguono i controlli contro gli sversamenti abusivi di rifiuti. Sono state denunciate dieci persone per abbandono illecito, con l'obiettivo di intensificare le sanzioni e garantire un ambiente più pulito e sicuro per la comunità.

Controlli più severi e sanzioni: dieci denunciati per abbandono di rifiuti a Torre Annunziata. Denunciate 10 persone per abbandono di rifiuti a Torre Annunziata. L’Amministrazione Comunale ha intensificato i controlli sul territorio contro lo sversamento incontrollato di immondizia in città. Gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, hanno effettuato verifiche nelle buste abbandonate in strada in diversi quartieri della città. Con l’ausilio degli operatori della Prima Vera sono stati controllati i cumuli in alcuni punti critici. Nel corso delle attività di verifica gli agenti della Polizia Locale sono risaliti a dieci cittadini che sono stati individuati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. Puntomagazine.it

