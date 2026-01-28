Torneo di freccette Abruzzo la finale regionale a Torino di Sangro

Questa settimana Torino di Sangro si prepara ad accogliere la finale regionale del torneo di freccette Abruzzo. Dal 30 gennaio al 1° febbraio, i migliori giocatori della regione si sfideranno in un evento che promette di attirare molti appassionati. La città si anima con l’organizzazione e l’attesa di una competizione che mette in palio il titolo regionale.

Dal 30 gennaio al 1° febbraio Torino di Sangro ospiterà la finale regionale del Torneo di freccette Abruzzo. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato “il valore sportivo dell’iniziativa, che promuove una disciplina fondata su concentrazione, precisione e rispetto delle regole, ma anche la forte valenza sociale dell’evento, capace di favorire aggregazione, partecipazione e coinvolgimento del tessuto associativo locale. La finale regionale - è stato detto ancora - rappresenta inoltre un’importante occasione di promozione del territorio di Torino di Sangro e dell’intera costa dei trabocchi, con ricadute positive in termini di presenze, visibilità e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche e turistiche dell’area”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Torino di Sangro Freccette

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Finale Torneo Freccette Abruzzo 2026: gli interventi organizzatori e del sindaco di Torino di Sangro

Ultime notizie su Torino di Sangro Freccette

