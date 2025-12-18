Gli Skunk Anansie annunciano il loro ritorno in Italia con cinque imperdibili concerti a luglio 2026. Dopo un periodo di attesa, la band britannica torna a farci vivere l’energia delle loro performance esplosive, portando sul palco il loro sound unico e potente. Un’occasione da non perdere per i fan italiani di rivivere le emozioni di un live indimenticabile.

© Metropolitanmagazine.it - Gli Skunk Anansie tornano in Italia: cinque concerti a luglio 2026

Gli Skunk Anansie torneranno in tour nell’estate 2026 e, tra gli appuntamenti annunciati, ci sono anche dei concerti nel nostro Paese. La band guidata da Skin sarà in Italia nel mese di luglio per ben cinque date, inserite in altrettanti festival musicali. Virgin Radio sarà la radio ufficiale delle serate. Il nome Skunk Anansie nasce dall’unione di “Skunk”, che significa puzzola, e “Anansie”, un tipo di ragno molto comune in Giamaica. Il gruppo è composto da Ace (chitarra), Skin (voce), Cass Lewis (basso) e Mark Richardson (batteria). Si sono formati in Gran Bretagna nel 1994 su iniziativa di Skin e Cass. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Skunk Anansie: UFFICIALE 5 concerti in Italia nell’estate 2026. Tutte le info e biglietti - La band di Skin sarà il 22 luglio a Sogliano al Rubicone (FC), il 24 luglio a Bari, il 26 luglio a Pisa, il 27 luglio a Pordenone e il 28 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). virginradio.it