Rino Barillari ho seguito il consiglio di Novella

Rino Barillari torna a casa Alessi dopo anni di tensioni. L’ha fatto seguendo il consiglio di Novella e ha deciso di fare pace con Gérard Depardieu, con cui aveva avuto uno scontro e denunce reciproche. Questa volta si sono incontrati di nuovo nello stesso luogo, confermando che la volontà di riavvicinarsi prevale sulle incomprensioni passate.

Rino Barillari e Gérard Depardieu hanno fatto pace Si sono ritrovati là dove si erano scontrati, con seguito di denunce. Si sono ritrovati là dove si erano scontrati, con seguito di denunce da parte di Barillari contro l’attore francese e da parte della compagna dell’attore, l’attrice Magda Varvusova, contro lo stesso Barillari, il re dei paparazzi, “The King of Paparazzi” come lo chiamava Federico Fellini. E quello che mi dice Rino lo prendo come un grande riconoscimento a Novella 2000 e a me stesso. Scusate l’arroganza, ma essere l’ispiratore di una buona opzione è sempre gratificante. Ecco quello che mi dice: «Caro Roberto, abbiamo seguito il tuo consiglio: abbiamo fatto pace. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Torna a casa Alessi: Rino Barillari, ho seguito il consiglio di Novella Approfondimenti su Alessi GérardDepardieu Brigitte Bardot, il ricordo di Rino Barillari e Enrico Vanzina In queste ore, numerosi protagonisti dello spettacolo condividono il loro ricordo e le riflessioni su Brigitte Bardot. Rino Barillari, l’aggressione di Depardieu e il processo: “La guerra è guerra” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gerard Depardieu e Rino Barillari, il re dei paparazzi, dopo pugni, denunce e dichiarazioni al vetriolo sui giornali, hanno fatto pace, seguendo il consiglio del nostro giornale - facebook.com facebook Il fotografo Rino Barillari e l'attore francese Gerard Depardieu, in un locale in Via Veneto, a Roma, per porre fine al contenzioso. #ANSA x.com

