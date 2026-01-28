Torna a casa Alessi | Rino Barillari ho seguito il consiglio di Novella

Rino Barillari torna a casa Alessi dopo anni di tensioni. L’ha fatto seguendo il consiglio di Novella e ha deciso di fare pace con Gérard Depardieu, con cui aveva avuto uno scontro e denunce reciproche. Questa volta si sono incontrati di nuovo nello stesso luogo, confermando che la volontà di riavvicinarsi prevale sulle incomprensioni passate.

Rino Barillari e Gérard Depardieu hanno fatto pace Si sono ritrovati là dove si erano scontrati, con seguito di denunce. Si sono ritrovati là dove si erano scontrati, con seguito di denunce da parte di Barillari contro l’attore francese e da parte della compagna dell’attore, l’attrice Magda Varvusova, contro lo stesso Barillari, il re dei paparazzi, “The King of Paparazzi” come lo chiamava Federico Fellini. E quello che mi dice Rino lo prendo come un grande riconoscimento a Novella 2000 e a me stesso. Scusate l’arroganza, ma essere l’ispiratore di una buona opzione è sempre gratificante. Ecco quello che mi dice: «Caro Roberto, abbiamo seguito il tuo consiglio: abbiamo fatto pace. 🔗 Leggi su Novella2000.it

