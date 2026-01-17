Torino torna l' Antico Carnevale del Balon | tra antiquariato storia e il fascino della Rusnenta

A Torino, torna l'Antico Carnevale del Balon, un evento che unisce antiquariato, storia e tradizione. Nel quartiere più eclettico della città, il mercato si trasforma in un luogo di festa e cultura, mantenendo viva la ricca tradizione carnevalesca. Per il 2026, questa manifestazione rappresenta un'occasione per scoprire il fascino del vintage e immergersi nell’atmosfera autentica del Balon.

Il quartiere più eclettico di Torino si prepara a indossare il suo abito più bello. Anche per il 2026, il celebre mercato dell’antiquariato e del vintage si trasforma nel cuore pulsante delle celebrazioni carnascialesche cittadine, portando tra le sue vie non solo allegria, ma anche suggestive rievocazioni storiche che promettono di far viaggiare nel tempo migliaia di visitatori. Dal 22 gennaio al 1° febbraio, torna infatti l’Antico Carnevale del Balon, un evento che intreccia l'anima popolare del quartiere con le istituzioni torinesi, nel segno della sua maschera iconica: la Rusnenta. I festeggiamenti prenderanno il via ufficialmente giovedì 22 gennaio, alle ore 17:00, con la solenne cerimonia di investitura della Rusnenta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Tra storia, natura e sapori il fascino del presepe vivente di Parco Torcito Leggi anche: Il Carnevale del re: escursione in maschera tra natura, storia e astronomia nel bosco di Ficuzza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tutti i Carnevali del Piemonte 2026: date, sfilate, tradizioni!. Balon in festa: torna il Carnevale con Rusnenta, Gianduja e Giacometta - Anche quest’anno il celebre mercato dell’antiquariato e del vintage si trasforma nel cuore pulsante del Carnevale torinese, ospitando suggestive rievocazioni storiche che animeranno le vie del quartie ... torinoggi.it

