Tommy Tom e l’Orsetto perduto | il film d’animazione con la voce di Andrea Ascolese approda su RaiPlay

Dopo il debutto Tv di sabato 24 gennaio in prima serata su Rai Yoyo, il film approda su RaiPlay. Disponibile su tutte le piattaforme digitali anche l’album con la colonna sonora originale. “Tommy Tom e l’Orsetto perduto” è un film d’animazione di origine olandese dedicato ai piccolissimi (dai 3 anni in su). È un’opera concepita per rispettare i bisogni dei bambini: saltare, muoversi, giocare e divertirsi. La passione per il cinema, infatti, si trasmette sin da piccoli, condividendo con genitori e nonni un’esperienza speciale. Questo film è stato pensato proprio per accogliere i bambini nella loro prima esperienza cinematografica e televisiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

