Una canzone scritta sui colli fiorentini è diventata un successo internazionale tra gli anni Settanta e Ottanta. La melodia, che accompagna il film sulle Olimpiadi, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, portando alla ribalta un pezzo nato in Italia.

Una canzone scritta sui colli fiorentini è diventata hit internazionale a cavallo tra i ’70 e gli ‘80. E ora il Comitato olimpico internazionale l’ha scelta perché colonna sonora del cortometraggio che annuncia le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via tra pochi giorni. La canzone è la celeberrima "Ti amo" di Umberto Tozzi scritta dal genio fiorentino della canzone Giancarlo Bigazzi (nella foto) e tradotta in 24 lingue. Il CIO l’ha scelta perché "è brano riconosciuto in tutto il mondo per la sua energia romantica e il suo fascino intramontabile". E pensare che l’eterna "Ti Amo" prese vita in poche ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ti amo" colonna sonora del film sulle Olimpiadi

Approfondimenti su Olimpiadi Firenze

Per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata annunciata la colonna sonora ufficiale, intitolata ‘Fantasia Italiana’, composta da Dardust.

Il Pagante ft. Ludwig - Milano Cortina (Official Video)

Il mondo intero canta Ti amoFIRENZE: La canzone scritta dal fiorentino Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi fa da colonna sonora al cortometraggio che anticipa le Olimpiadi invernali ... toscanamedianews.it

I Ricchi e poveri colonna sonora della festaLa canzone è un indimenticato monumento all’allegra spensieratezza dell’amore: cosa che ne fa una delle più canticchiate di sempre. Una di quelle che ti entrano nelle orecchie e non ti abbandonano più ... avvenire.it

Territorio -Per agevolare l’attività di Protezione civile durante le Olimpiadi di Milano Cortina, in programma tra il 4 e il 22 febbraio 2026, tramite la Colonna mobile regionale saranno attivati dei campi base e di supporto in tre province della Lombardia. - facebook.com facebook