Thomas Viviano morto a 4 anni con la minimoto contro un muretto il papà indagato per omicidio colposo

L’inchiesta sulla morte di Thomas Viviano, il bambino di quattro anni morto a Palermo lo scorso aprile, prende una piega decisiva. Dopo il tragico incidente, il papà di Thomas è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La procura sta approfondendo le responsabilità e le eventuali negligenze legate alla sicurezza della minimoto e alle condizioni del muretto vicino al quale Thomas ha perso la vita. La famiglia del bambino si aspetta risposte chiare e giustizia.

Proprio il genitore dopo l'incidente lo ha caricato in auto e portato in ospedale, dove è deceduto 4 giorni dopo. Cosa è emerso È a una svolta l'inchiesta sulla tragica fine di Thomas Viviano, il bambino di 4 anni morto nel mese di aprile dello scorso anno a Palermo dopo essere caduto da una minimoto. Il papà Antonino è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. L'incidente è avvenuto il 7 aprila in via Giovanni Bruno. Thomas era su una minimoto a benzina, una Dirt Bike M100, dotata di rotelle laterali ma priva di targa e non omologata per la circolazione su strada.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Thomas Viviano Matteo morto a 29 anni per un malore durante la partita di calcio a 8, riesumato il corpo: «Non poteva giocare». Un indagato per omicidio colposo Matteo Legler, 29 anni, è deceduto improvvisamente durante una partita di calcio a 8 a Grosseto. Elicottero precipitato in Valtellina, morto il 29enne Thomas Ledesma: si indaga per omicidio colposo e lesioni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Thomas Viviano Argomenti discussi: Palermo, il bimbo morto a Boccadifalco: omicidio colposo per il padre; Dramma al centro commerciale: ragazzino di 11 anni precipita in un parcheggio con la minimoto. Thomas Viviano morto a 4 anni sulla minimoto, accusato il papà per omicidio colposo: cosa è emerso dalle indaginiLa magistratura ha completato gli accertamenti sulla tragica fine di Thomas Viviano, il bambino di 4 anni scomparso nell'aprile del 2025 a Boccadifalco. Al termine delle indagini ... corriereadriatico.it Thomas muore in Italia così a soli 4 anni, svolta nelle indagini: la scoperta sul padreLa magistratura ha chiuso il cerchio investigativo sulla morte di Thomas Viviano, il bambino di 4 anni deceduto dopo un grave incidente avvenuto nell’aprile ... thesocialpost.it Un bambino di 4 anni, Thomas Viviano, è morto a Palermo dopo essere finito contro un muro mentre guidava una minimoto il 7 aprile 2025. Il padre Antonino è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo al termine delle indagini. La minimoto - facebook.com facebook La Procura ha chiuso le indagini sulla tragedia avvenuta l’anno scorso: Thomas Viviano, 4 anni, era finito contro un muro sotto casa mentre guidava una minimoto x.com

