Riforma statali arriva la legge sul merito con tetti ai premi e carriere più veloci | le novità e cosa cambia

La nuova legge sul merito nella Pubblica amministrazione mira a valorizzare i dipendenti più meritevoli, attraverso criteri di valutazione legati ai risultati. La riforma introduce tetti ai premi e accelera le carriere, con l’obiettivo di rendere più efficace e meritocratica la gestione delle risorse umane pubbliche.

La prossima approvazione della legge sul merito in Parlamento porterà modifiche agli stipendi statali, ai premi e alle promozioni.

