Lotta aperta agli evasori fiscali Il Comune ora deve recuperare oltre 1,2 milioni di euro di Imu

Il Comune di Fucecchio si impegna a recuperare oltre 1,2 milioni di euro di mancato incasso derivante dall’Imu. Per discutere le strategie di recupero, è stata convocata una nuova seduta del consiglio comunale, prevista per sabato 10 gennaio alle 9 nella sala consiliare, dopo la sospensione causata da problemi di comunicazione. Un’azione concreta per contrastare l’evasione fiscale e garantire maggiori risorse per il territorio.

Oltre 1,2 milioni di euro di evasione ‘Imu’ che il Comune di Fucecchio ha intenzione di incassare: sabato 10 gennaio alle 9, nella sala consiliare, è convocata la seduta del consiglio comunale saltata alcuni giorni fa a causa della famosa ‘Pec’ non arrivata. E il bilancio sarà la parte preponderante. Entro il bilancio, ecco il dato appunto sul recupero dell’evasione: è un dato che rispecchia quello di anni recenti, in cui il credito accertato ha veleggiato attorno al milione spingendosi anche ad 1,4. Fucecchio non è la sola ‘milionaria’ nell’Empolese quanto ad evasione ‘Imu’ da riportare nelle casse pubbliche: abbiamo, ad esempio, Montespertoli (circa un milione, con numero di abitanti inferiore pari a 13mila) ed Empoli (poco più di 2 milioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta aperta agli evasori fiscali. Il Comune ora deve recuperare oltre 1,2 milioni di euro di Imu Leggi anche: Tari, è lotta agli evasori. Il Comune deve recuperare mezzo milione di euro Leggi anche: Maxi caccia ai morosi dell'Imu: Comune deve recuperare 546mila euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lotta aperta agli evasori fiscali. Il Comune ora deve recuperare oltre 1,2 milioni di euro di Imu; Comuni e caccia agli evasori: premio dimezzato, entusiasmo evaporato; Benevento, lotta all'evasione fiscale: al via bollettini Imu e Tari; Tari, è lotta agli evasori. Il Comune deve recuperare mezzo milione di euro. Lotta aperta agli evasori fiscali. Il Comune ora deve recuperare oltre 1,2 milioni di euro di Imu - Oltre 1,2 milioni di euro di evasione ‘Imu’ che il Comune di Fucecchio ha intenzione di incassare: sabato 10 gennaio alle 9, nella sala consiliare, è convocata la seduta del consiglio comunale saltata ... msn.com

Guardia di finanza. Maxi lotta agli evasori e frodi fiscali nel mirino. Recuperati 32 milioni - Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha eseguito in provincia di Ascoli oltre 5. ilrestodelcarlino.it

"Stracciate la multa, non la pago": bus, la lotta agli evasori è un far west - A bordo dell’autobus 5 in partenza dal punto bus ci sono due controllori: Luisa e Oliviero, pronti a ... ilrestodelcarlino.it

I malati di Sla e la lotta contro la burocrazia: la denuncia di Pina Centrone, sorella di Tuccino “Non chiediamo privilegi” scrive in una lettera aperta, “Chiediamo dignità. Perché la Sla è già una battaglia quotidiana” Non è un semplice messaggio quello che ha s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.