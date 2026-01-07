Lotta aperta agli evasori fiscali Il Comune ora deve recuperare oltre 1,2 milioni di euro di Imu

7 gen 2026

Il Comune di Fucecchio si impegna a recuperare oltre 1,2 milioni di euro di mancato incasso derivante dall’Imu. Per discutere le strategie di recupero, è stata convocata una nuova seduta del consiglio comunale, prevista per sabato 10 gennaio alle 9 nella sala consiliare, dopo la sospensione causata da problemi di comunicazione. Un’azione concreta per contrastare l’evasione fiscale e garantire maggiori risorse per il territorio.

Oltre 1,2 milioni di euro di evasione ‘Imu’ che il Comune di Fucecchio ha intenzione di incassare: sabato 10 gennaio alle 9, nella sala consiliare, è convocata la seduta del consiglio comunale saltata alcuni giorni fa a causa della famosa ‘Pec’ non arrivata. E il bilancio sarà la parte preponderante. Entro il bilancio, ecco il dato appunto sul recupero dell’evasione: è un dato che rispecchia quello di anni recenti, in cui il credito accertato ha veleggiato attorno al milione spingendosi anche ad 1,4. Fucecchio non è la sola ‘milionaria’ nell’Empolese quanto ad evasione ‘Imu’ da riportare nelle casse pubbliche: abbiamo, ad esempio, Montespertoli (circa un milione, con numero di abitanti inferiore pari a 13mila) ed Empoli (poco più di 2 milioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

