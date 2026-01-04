Crisi del carciofo piccoli produttori in perdita e prezzi sempre più alti sugli scaffali

La crisi del carciofo pugliese evidenzia le difficoltà di un sistema agroalimentare che, attraverso prezzi in costante aumento, mette in difficoltà i piccoli produttori e riduce i margini di profitto. Questo fenomeno riflette un problema più ampio che coinvolge l’intera filiera, richiedendo attenzione e interventi mirati per tutelare le attività agricole di piccola scala e garantire un equilibrio sostenibile.

La crisi del carciofo pugliese non è un fatto isolato, ma il segnale evidente di un sistema agroalimentare che continua a comprimere il valore alla produzione e a penalizzare i piccoli agricoltori. A denunciarlo è Antonio Macchia, presidente di Alpaa Puglia, che punta il dito contro una filiera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Crisi del carciofo, piccoli produttori in perdita e prezzi sempre più alti sugli scaffali Leggi anche: La crisi del carciofo pugliese: "Gli agricoltori lavorano in perdita, ma sugli scaffali prodotti a prezzi alti" Leggi anche: Crisi del carciofo pugliese: "Una filiera che penalizza soprattutto i piccoli produttori" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crisi del carciofo pugliese: Una filiera che penalizza soprattutto i piccoli produttori; La crisi del carciofo pugliese: Gli agricoltori lavorano in perdita, ma sugli scaffali prodotti a prezzi alti; Carciofo pugliese in crisi, È il frutto di una filiera squilibrata; Crisi del carciofo pugliese: una filiera che penalizza soprattutto i piccoli produttori. Crisi del carciofo, piccoli produttori in perdita e prezzi sempre più alti sugli scaffali - L'allarme di Alpaa Puglia che chiede un riequilibrio della filiera, riducendo le distorsioni tra prezzo all’origine e al consumo ... foggiatoday.it

Carciofo pugliese in crisi, ALPAA: “Così la filiera schiaccia i piccoli produttori” - La crisi del carciofo pugliese non è un episodio isolato, ma l’ennesima spia di un sistema agroalimentare che continua a ... immediato.net

La crisi del carciofo. "Prezzi troppo alti sui banchi e molto bassi per i produttori" - Troppo basso per i produttori, troppo alto per i consumatori, il prezzo del carciofo lievita da 20 centesimi di euro a capolino in campagna a 1 euro e 20 sui banchi dei mercati. rainews.it

LA CRISI DEL CARCIOFO Carciofo pugliese in crisi, ALPAA: “Così la filiera schiaccia i piccoli produttori” - facebook.com facebook

Carciofo pugliese in crisi, ALPAA: “Così la filiera schiaccia i piccoli produttori” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.