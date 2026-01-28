Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Lo Sturm Graz, già eliminato, accoglie il Brann Bergen, ancora in corsa per i playoff. La partita si gioca alle 21:00 e potrebbe decidere il destino delle due squadre nel torneo.

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League che vede lo Sturm Graz di Ingolitsch già fuori dai giochi ospitare un Brann Bergen ancora in corsa per i playoff. Gli Sturmer dal 2 novembre ad oggi su 11 partite ne hanno vinte appena 2, ma con un’unica vittoria in 7 gare l’eliminazione è arrivata anzitempo con il 3 a 0 contro il Feyenoord.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sturm Graz-Brann Bergen (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Sturm Graz Brann Bergen

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sturm Graz Brann Bergen

Argomenti discussi: Settima giornata Europa League: vince la Roma, pari in rimonta per il Bologna contro il Celtic; Pronostico Sturm Graz-Brann 29 Gennaio: austriaci già eliminati; Pronostici di oggi 22 gennaio: penultima giornata di Europa League.

Ingolitsch hadert: Jeder stellt sich sein Debüt anders vorSturms Pflichtspielstart ins neue Jahr verlief ernüchternd. Das 0:3 bei Feyenoord offenbarte zum Trainerdebüt von Fabio Ingolitsch deutlichen Steigerungsbedarf. msn.com

Fehlstart für Sturm in Fußballjahr 2026Sturm Graz hat am Donnerstag das erste Pflichtspiel des Jahres 2026 klar verloren. Die Steirer waren mit Neo-Coach Fabio Ingolitsch bei dessen Sturm-Debüt im siebenten Spiel der Gruppenphase der UEFA ... sport.orf.at

Europa League. Vince bene il Feyenoord sullo Sturm Graz. Ma per i Rotterdammers potrebbe essere tardi. - facebook.com facebook