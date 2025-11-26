Panathinaikos-Sturm Graz Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il ritorno in panchina di Benitez ha coinciso con una piccola rinascita del suo Panathinaikos, che quest’oggi è impegnato in casa contro gli austriaci dello Sturm Graz. I prasinoi hanno avuto il privilegio di infliggere la prima sconfitta stagionale al PAOK, con una prova di carattere soprattutto nel primo tempo. C’è ancora molto da fare per il tecnico ex Napoli in un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Panathinaikos-Sturm Graz (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/CTQZhe8 #scommesse #pronostici Vai su X
: ª Dopo l’Olympiacos e il Panathinaikos, anche il PAOK vince per 3 a 0. Vittima il Kifisiá, affondato da un autogol e la doppietta di Taison. ? L’AEK Atene vince per 1-0 contro l’Aris Salonicco - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Panathinaikos vs Sturm Graz – 27 Novembre 2025 - Il confronto tra Panathinaikos e Sturm Graz, valido per la UEFA Europa League, promette equilibrio e tensione agonistica. Come scrive news-sports.it
Panathinaikos - SK Sturm Graz Wett Tipp & Quoten 27.11.2025 - November 2025, um 21:00 Uhr trifft Panathinaikos im Rahmen des 5. Da sport.de
Wegweisendes Europa-League-Duell für SK Sturm Graz gegen Panathinaikos - Grazer müssen Punkte sammeln für Play- Riporta msn.com