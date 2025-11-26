Il ritorno in panchina di Benitez ha coinciso con una piccola rinascita del suo Panathinaikos, che quest’oggi è impegnato in casa contro gli austriaci dello Sturm Graz. I prasinoi hanno avuto il privilegio di infliggere la prima sconfitta stagionale al PAOK, con una prova di carattere soprattutto nel primo tempo. C’è ancora molto da fare per il tecnico ex Napoli in un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Panathinaikos-Sturm Graz (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici