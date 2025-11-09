Cascina ruba nel negozio di notte scatta l' allarme | arrivano i Carabinieri e lo arrestano

Alle prime ore dello scorso 6 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne straniero per furto aggravato.L'intervento è avvenuto intorno alle 2.30 circa, durante un regolare servizio perlustrativo notturno, quando i militari hanno udito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Cascina, entra in un negozio e tenta di rubare il registratore di cassa. Arrestato - Cascina, 9 novembre 2025 – Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, i carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origine straniera, sorpreso in flagranza di reato mentre ... Secondo msn.com