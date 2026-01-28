Stalking e violenze continue verso l’ex | assolto 33enne

O.M., 33 anni di Cervinara, è stato assolto dall’accusa di stalking e violenza nei confronti dell’ex compagna. Il giudice ha deciso che il fatto non sussiste, lasciando il 33enne libero da ogni accusa.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato assolto perché il fatto non sussiste O.M. 33enne di Cervinara, difeso di fiducia dall’Avvocato Michele Florimo, accusato di stalking e violenza nei confronti dell’ex compagna. Questa mattina, dinanzi al Tribunale di Avellino, il giudice monocratico Fabrizio Ciccone, ha avuto luogo l’udienza di discussione, in cui il PM ha chiesto la condanna ad un anno di reclusione, a cui si è associata la parte civile che ha chiesto anche il risarcimento dei danni. La difesa, a conclusione di una lunga arringa, ha chiesto l’assoluzione per insussistenza del fatto. L’imputato, nel corso del suo esame, aveva risposto a tutte le domande, contestando nei dettagli gli addebiti e negando le accuse mosse nei suoi confronti dalla ex confermate dai numerosi testi a carico indicati dal Pm ed escussi in dibattimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

