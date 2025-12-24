Solopaca 33enne ai domiciliari per stalking aggravato

A Solopaca un 33enne è finito ai domiciliari per stalking aggravato: minacce, pedinamenti e aggressioni contro l’ex compagna. Indagini della Squadra Mobile.. È stata eseguita, il 23 dicembre, dagli agenti della Questura di Benevento un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 33enne di Solopaca, indagato per atti persecutori aggravati ai danni della donna con cui aveva intrattenuto una relazione affettiva. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura della Repubblica di Benevento. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, arriva al termine di un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

