Sta nevicando in tutto il Trentino | la situazione sulle strade

Questa mattina le strade del Trentino sono coperte di neve. La neve è caduta tutta la notte, partendo dai 300 metri di altezza e interessando quasi tutta la provincia. Le auto circolano con difficoltà e le squadre di manutenzione stanno lavorando per tenere aperte le principali arterie. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità pronte a intervenire in caso di emergenze.

La neve ingentilisce il paesaggio, cadendo su gran parte del territorio provinciale. Le precipitazioni sono iniziate nel corso della notte, a partire dai 300 metri di quota, interessando pressoché l’intero Trentino. I mezzi del Servizio Gestione Strade, affiancati da alcune ditte private, sono costantemente impegnati nelle operazioni di sgombero neve e nel trattamento invernale delle carreggiate, con particolare attenzione alle tratte viarie più in quota. Si ricorda che è in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici da neve oppure con catene a bordo, da montare durante le precipitazioni nevose.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trentino Neve Arriva la prima neve sul Mottarone: dove sta nevicando sulle nostre montagne La prima neve della stagione è arrivata sul Mottarone, imbiancando la cima tra i due laghi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Neve in Trentino Alto Adige: cadono i primi fiocchi Ultime notizie su Trentino Neve Argomenti discussi: Sta nevicando in tutto il Trentino: la situazione sulle strade; E' tornata la neve sugli Appennini Ecco dove si può sciare nelle Marche aperti chalet e aree per lo slittino; Trentino imbiancato nella notte: neve anche a bassa quota, massima prudenza sulle strade; ? La neve imbianca tutto il Trentino (video). Come cambia il meteo nelle prossime ore?. Sta nevicando in tutto il Trentino: la situazione sulle stradeLa neve ingentilisce il paesaggio, cadendo su gran parte del territorio provinciale. Le precipitazioni sono iniziate nel corso della notte, a partire dai 300 metri di quota, interessando pressoché l’i ... trentotoday.it A Dortmund sta nevicando. Partita che si prospetta complicata anche dal punto di vista del meteo. - facebook.com facebook A NY sta nevicando tantassimo. E qui a Milano a malapena riesce a piovere per una notte. A dir tanto. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.