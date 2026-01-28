Spezia Semaforo verde per l’arrivo di Bonfanti Wisniewski vola in Polonia 4 milioni alle Aquile

Lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo di Giovanni Bonfanti dall’Atalanta. Il difensore, classe 2003, arriva in prestito secco e si prepara a integrarsi in squadra dopo aver contribuito alla promozione del Pisa in Serie A. Per Bonfanti, è una nuova occasione di giocare con continuità e dimostrare il suo valore in una stagione importante per i liguri.

Il difensore centrale Giovanni Bonfanti, classe 2003, è un nuovo giocatore dello Spezia. Reduce dall'esperienza al Pisa dove, lo scorso anno, è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A, per poi trovare meno spazio nell'attuale torneo con mister Gilardino (9 presenze), arriva dall' Atalanta in prestito secco. Un giocatore dal piede mancino che tendenzialmente gioca al centro sinistra, sebbene abbia tra le sue qualità una duttilità non comune che ha indotto mister Inzaghi ad impiegarlo anche nella posizione di centro-destra e centrale (proprio in Sampdoria-Pisa 0-1). Oggi l'atleta milanese arriverà al 'Ferdeghini', dopo le consuete visite mediche di rito e la firma sul contratto fino a giugno 2026, si aggregherà al gruppo aquilotto.

