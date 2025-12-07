LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | cresce la tensione semaforo verde alle 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Semaforo verde alle 14.00. 13.24 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Abu Dhabi 2025 di F1. Si assegna il titolo all’ultima gara! Come seguire la gara in tvstreaming – La griglia di partenza – Le combinazioni tra Norris, Verstappen e Piastri per il titolo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Yas Marina calerà il sipario sulla stagione della massima categoria dell’automobilismo e conosceremo il nome del campione del mondo di questo campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: cresce la tensione, semaforo verde alle 14.00

