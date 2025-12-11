Sondaggio Porta a Porta FdI vola e il centrodestra sfiora il 50% dal Pd una rincorsa inutile crollo M5s Giustizia? Gli italiani vogliono la riforma
Secondo l'ultimo sondaggio Porta a Porta, il Centrodestra si avvicina al 50% dei consensi, con FdI in forte crescita. Il Pd tenta una rimonta, mentre il M5S registra un crollo. Gli italiani continuano a preferire la riforma della giustizia, confermando la direzione politica del Paese e la consolidata tendenza verso il centrodestra.
Sondaggio “Porta a Porta”, l’ultima conferma. La bussola politica degli italiani punta ancora con decisione sul Centrodestra. È questo il dato più lampante che emerge dall’ultima rilevazione sulle intenzioni di voto condotta da Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per la trasmissione Porta a Porta. Con un guadagno netto, Fratelli d’Italia non solo consolida la sua leadership, ma sfonda il muro del 30%, attestandosi al 30,5% (forte di un aumento pari al +0,8% rispetto a fine novembre). Un risultato che conferma l’ampio consenso per il partito di governo e per la presidente Meloni, immune, di più: solidamente in vetta, rispetto agli scossoni di una difficile congiuntura internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Partiti: sondaggio Porta a Porta, Fdi al 30,5% segue il Pd al 23,5 - Fratelli d'Italia guadagna lo 0,8 % rispetto alla rilevazione dello scorso 24 novembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5 % che guadagna un punto (+1%). Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Sondaggi politici, cresce tutto il campo largo: FdI e Forza Italia in calo - Scende anche FI, superata di nuovo dalla Lega, mentre cresce tutto il campo largo (Pd, M5s e Avs) ... Come scrive fanpage.it
NUOVO SONDAGGIO PORTA A PORTA: FDI IN CIMA, LA LEGA AVANZA, SCHLEIN IN CADUTA LIBERA. COSA SUCCEDE?