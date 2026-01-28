Solvay inaugurato a Livorno il nuovo impianto per la produzione di silice bio | Un passo in avanti per la sostenibilità

Solvay ha aperto a Livorno il nuovo impianto per la produzione di silice bio. L’investimento di 30 milioni di euro ha permesso di realizzare il primo impianto europeo di silice bio-circolare. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e autorità locali. Ora, l’impianto punta a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere la sostenibilità nel settore.

È il primo in Europa. La soddisfazione di Giani e del sindaco: "La città al centro dell'economia circolare" Solvay ha inaugurato il primo impianto europeo di silice bio-circolare in Europa nella zona portuale di Livorno grazie a un investimento di 30 milioni di euro. Al taglio del nastro erano presenti i vertici dell'azienda, rappresentanti del ministero dell'Ambiente e le istituzioni locali, tra cui il sindaco Luca Salvetti e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Nel nuovo stabilimento verrà prodotta silice bio utilizzando silicato di sodio di origine biologica, ottenuto dalla cenere della lolla di riso, un sottoprodotto agricolo.

