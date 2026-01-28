Solo il 2 3 e 4 febbraio nei cinema del Lazio Franco Battiato Il lungo viaggio diretto da Renato De Maria

Arriva al cinema il film “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, che verrà proiettato solo il 2, 3 e 4 febbraio nel Lazio. La pellicola di Renato De Maria ripercorre la vita e le passioni del grande artista italiano. Lunedì 2 febbraio, al Cinema Barberini di Roma, ci saranno i saluti in sala del regista e dell’attore protagonista, prima della proiezione prevista alle ore 19.

ARRIVA AL CINEMA COME EVENTO SPECIALE SOLO IL 2, 3 E 4 FEBBRAIO 2026 "FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO" di Renato De Maria con Dario Aita una coproduzione Rai Fiction – Casta Diva Pictures Il primo film che celebra la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana Lunedì 2 febbraio al Cinema Barberini di Roma i saluti in sala del regista Renato De Maria e del protagonista Dario Aita ore 19.00 – ore 21.15 – ore 21.30 Nel Lazio aderiscono i seguenti cinema: Anzio Astoria 04-feb Fiano Romano Cineplex Feronia Fiumicino Uci Parco Leonardo Frascati Politeama Frosinone Dream Cinema Guidonia The Space Latina Oxer Monterotondo Mancini Nettuno Arena Astoria Roma Adriano Roma Alhambra Roma Andromeda Roma Barberini Roma Eurcine Roma Giulio Cesare Roma Greenwich Roma Intrastevere Roma Lux Roma Mignon Roma Multiplex The Screen Roma Odeon Multiscreen Roma The Space Magliana Parco De' Medici Roma The Space Moderno Roma Tibur Roma Uci Luxe Maximo Roma Uci Porta Di Roma Roma Uci Roma Est Lunghezza Tarquinia Etrusco Terracina Rio 03-feb

