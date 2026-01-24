‘Franco Battiato-il lungo viaggio | in arrivo al cinema a febbraio

Sta per arrivare nelle sale un film che si presenta come documentario ma ha tutto il sentore di un viaggio mistico. Un’esperienza secondo tutti i punti di vista, da non perdere: lo speciale omaggio al maestro Franco Battiato, nel film Franco Battiato-il lungo viaggio. Scopriamo insieme la linea registica che presenterà il film, e quando debutterà in sala. Il biopic dell’anno. Arriva nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio il biopic diretto da Renato De Maria che ripercorre la vicenda umana e artistica del cantautore siciliano dalle origini fino agli anni ’90. Il racconto si sviluppa come una lunga traiettoria esistenziale, interrompendosi nel momento in cui, dopo molti anni vissuti a Milano, Battiato decide di tornare in Sicilia, chiudendo una fase decisiva della sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO - al cinema il 2, 3 e 4 febbraio - TEASER

“Cerco un centro di gravità permanente Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente” —Franco Battiato #AdattarsiAlMondo a #SalaLettura x.com

"Il lungo viaggio" di Franco Battiato, il primo docufilm sul musicista scomparso nel 2021. Il film, presentato in anteprima a Milano, celebra la vita e le passioni di uno dei più grandi interpreti della musica italiana, una coproduzione Rai Fiction - Casta Diva Pictur - facebook.com facebook