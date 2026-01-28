Sofia Goggia ringrazia Roberto Baggio per il suo successo. La campionessa di sci ha dichiarato di essere arrivata fin qui proprio grazie al supporto del grande ex calciatore, ma sottolinea anche di aver messo tanta determinazione e talento nel suo percorso. Un riconoscimento che mette in luce quanto le persone possano fare la differenza, anche fuori dal loro sport.

di Umberto Mortelliti «Sono qui, grazie a Roberto Baggio». Ma sicuramente anche grazie alla sua determinazione e al suo talento.. «Sono qui, grazie a Roberto Baggio». Ma sicuramente anche grazie alla sua determinazione e al suo talento. D’altronde, non è semplice come sembra la vita della sciatrice. Quella di Sofia Goggia, protagonista delle ormai imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lo è stata ancora di più. Senza nulla togliere alle sontuose regine delle nevi come Federica Brignone, Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, plurivincitrici della Coppa del Mondo generale, ma Sofi Braveherart (così soprannominata dagli addetti ai lavori del circo bianco) ne ha passate di cotte e di crude nella sua lunga carriera, addirittura fin dall’adolescenza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sofia Goggia: “Sono qui grazie a Baggio”

Approfondimenti su Sofia Goggia

A un mese da Milano-Cortina 2026, Sofia Goggia ha condiviso un episodio significativo della sua carriera, ricordando la frase di Roberto Baggio, definita da lei come “una luce in mezzo al buio”.

Sofia Goggia e Laura Pirovano si sono distinte nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di St.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Da Anna Danesi a Sofia Goggia: lo sport italiano è da medaglia d'oro, anche all'Università; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Goggia giù: si inclina e cade nella prima manche del gigante, la sua scivolata; Dove vedere Federica Brignone e Sofia Goggia nel gigante di Plan de Corones (Kronplatz).

Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tvSofia Goggia sarà una delle otto azzurre impegnate mercoledì 28 gennaio (dalle ore 10.30) nella prima prova cronometrata della discesa libera di Crans ... oasport.it

Sofia Goggia e la Nazionale di sci alpino ricordano le vittime di Crans-MontanaGli atleti azzurri omaggiano tutti coloro che hanno perso la vita nel tragico incidente di Capodanno con un minuto di silenzio (@Instagram) ... corrieredellosport.it

Con Sofia Goggia e la Nazionale di sci alpino italiana, un minuto di silenzio a Crans-Montana per le ragazze, i ragazzi e i lavoratori che hanno perso la vita la notte di Capodanno. #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

En vista de los próximos Juegos Olímpicos de Milano Cortina, celebramos la dedicación de los atletas de invierno. Entre ellos, Sofia Goggia, una verdadera excelencia del deporte italiano. ¡Mucha suerte a ella y a todos los atletas italianos! #MilanoC x.com