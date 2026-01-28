Sofia Goggia | Sono qui grazie a Baggio

Sofia Goggia ringrazia Roberto Baggio per il suo successo. La campionessa di sci ha dichiarato di essere arrivata fin qui proprio grazie al supporto del grande ex calciatore, ma sottolinea anche di aver messo tanta determinazione e talento nel suo percorso. Un riconoscimento che mette in luce quanto le persone possano fare la differenza, anche fuori dal loro sport.

di Umberto Mortelliti «Sono qui, grazie a Roberto Baggio». Ma sicuramente anche grazie alla sua determinazione e al suo talento.. «Sono qui, grazie a Roberto Baggio». Ma sicuramente anche grazie alla sua determinazione e al suo talento. D’altronde, non è semplice come sembra la vita della sciatrice. Quella di Sofia Goggia, protagonista delle ormai imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lo è stata ancora di più. Senza nulla togliere alle sontuose regine delle nevi come Federica Brignone, Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, plurivincitrici della Coppa del Mondo generale, ma Sofi Braveherart (così soprannominata dagli addetti ai lavori del circo bianco) ne ha passate di cotte e di crude nella sua lunga carriera, addirittura fin dall’adolescenza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

