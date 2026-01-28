Sky arriva gratis sulla tua TV | come controllare subito se funziona sul tuo schermo

Sky arriva gratis sulla tua TV. Molti utenti si chiedono se il proprio televisore può ricevere i contenuti senza costi aggiuntivi. La procedura è semplice: basta fare una piccola ricerca per verificare se il servizio è già attivo sullo schermo. In pochi minuti, puoi scoprire se puoi accedere a tanti contenuti senza pagare.

Come controllare subito se, anche sulla tua tv, puoi vedere Sky gratis: basta questa piccola ricerca per accedere a tanti contenuti. Una novità importante sta raggiungendo milioni di utenti LG: grazie a un aggiornamento della piattaforma LG Channels, alcuni contenuti Sky diventano disponibili gratuitamente sulle smart TV compatibili, senza bisogno di abbonamenti o installazioni aggiuntive. È un cambiamento che amplia in modo significativo l’offerta di intrattenimento tv, trasformandola in un vero hub di contenuti gratuiti. Tv, come verificare se puoi avere Sky gratis. LG ha confermato che l’aggiornamento è già in fase di distribuzione e che porterà sui televisori una selezione di canali Sky dedicati allo sport e all’informazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

