Se il tuo cane potesse risponderti e avessi solo tre domande a tua disposizione cosa gli chiederesti?

Se potessi porre tre domande al tuo cane, cosa gli chiederesti? I cani sono compagni che osservano e condividono momenti quotidiani, stimolando la nostra curiosità su ciò che realmente pensano e sentono. Questo approccio invita a riflettere sulla relazione tra uomo e animale, approfondendo il loro ruolo nel nostro vissuto e il valore della comunicazione tra specie.

Il cane che vive con noi è il diretto osservatore dei momenti più intimi della nostra esistenza e chiunque abbia accanto un compagno canino si sarà almeno una volta nella vita chiesto "chissà cosa pensa". Se avessi tre domande da porre al tuo cane, quali sarebbero?.🔗 Leggi su Fanpage.it

