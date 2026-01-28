Sinner-Shelton | orario precedenti e dove vederla in tv

Questa sera Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Alle 20 si affronta con Ben Shelton nei quarti di finale. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. È una grande occasione per l’azzurro di avanzare in uno dei tornei più importanti del circuito.

(Adnkronos) – Jannik Sinner di nuovo protagonista agli Australian Open 2026. Mercoledì 28 gennaio il tennista azzurro sfida l'americano Ben Shelton – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Il numero due del mondo arriva all'appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Shelton invece ha battuto Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud. La sfida tra Sinner e Shelton è in programma mercoledì 28 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in nove precedenti, con Sinner che guida con un parziale di 8-1.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jannik Sinner debutta agli Australian Open 2026 nella terza giornata del torneo di Melbourne.

