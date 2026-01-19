Sinner-Gaston streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Australian Open

Il primo turno degli Australian Open 2024 propone il match tra Jannik Sinner e Gaston. L’incontro si svolgerà martedì 20 gennaio alle ore 9 italiane (19 locali) a Melbourne. Per seguire la partita, è possibile consultare le opzioni di streaming gratuite e la diretta TV in chiaro disponibili. Di seguito, tutte le informazioni per seguire l’evento in modo semplice e affidabile.

Ecco le informazioni su dove seguire in TV e streaming il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston agli Australian Open 2026. L’incontro si terrà martedì 20 gennaio, con inizio previsto non prima delle 09:00 ora italiana. Di seguito, il programma completo e le modalità di visione per non perdere l’appuntamento con il primo turno del torneo. Dove vedere Australian Open 2026: streaming gratis e diretta TV Supertennis, Eurosport, DAZN o Sky Sport?

Scopri dove seguire gli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. La competizione, giunta alla sua 114ª edizione, si svolge sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Potrai seguire il torneo in diretta TV su Supertennis, Eurosport, DAZN o Sky Sport, oppure optare per lo streaming gratuito su alcune piattaforme. Ecco tutte le opzioni per seguire il primo Slam stagionale.

