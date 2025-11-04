Emergenza sicurezza il Prefetto rassicura i cittadini | Stiamo valutando varie possibilità
Anche questa mattina, martedì 4 novembre, Foggia ha reso omaggio alle forze armate e all’Unità d’Italia con una cerimonia solenne che ha coinvolto autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e studenti.Il Prefetto Paolo Grieco, nel suo intervento, ha ricordato l’importanza del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lobuono a Bari: “Sanità, sicurezza e casa sono le vere priorità. L’emergenza abitativa è una ferita aperta per la Puglia. Serve una svolta concreta.” - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza furti in casa, «Cento i colpi nel 2025» - È il dato che emerge dal vertice sulla sicurezza convocato a Palazzo dei Priori dal prefetto Sergio Pomponio, ultimo del ciclo d’incontri dedicati ... Riporta ilmessaggero.it
Furti e violenze, il prefetto rassicura: "Più pattuglie sui turni di notte per aumentare i controlli in centro" - Il prefetto Enrico Ricci, a margine della cerimonia di consegna delle medaglie d’onore del presidente della Repubblica ai ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
"Piantedosi verrà a Bari, non si combatte il degrado con i tavolini". La Lega attacca il Comune - Il ministro dell'intero verrà a Bari per gestire l'emergenza degrado nel centro città. Come scrive rainews.it