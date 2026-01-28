Siamo con voi | Jimmy Kimmel cita in lacrime la famiglia Pretti Poi la critica contro il governo Trump | Incoraggia la violenza servono nuovi politici

Jimmy Kimmel si è commosso in diretta, ricordando Alex Pretti, l’infermiere ucciso a Minneapolis il 24 gennaio dall’Ice. Il conduttore ha parlato con il cuore in mano, con le lacrime agli occhi, e ha espresso solidarietà alla famiglia Pretti. Poi ha criticato duramente il governo Trump, accusandolo di incoraggiare la violenza e chiedendo a gran voce che siano eletti nuovi politici. La scena ha suscitato molta emozione tra il pubblico e i telespettatori.

Jimmy Kimmel, conduttore dell’omonimo show, è scoppiato in lacrime parlando di Alex Pretti, l’infermiere ucciso lo scorso 24 gennaio a Minneapolis dall’Ice, l’agenzia federale statunitense che si occupa dell’applicazione delle ll’immigrazione. Il presentatore, già sospeso dal palinsesto televisivo negli scorsi mesi dopo alcuni commenti sulla morte dell’esponente dell’estrema destra Charlie Kirk, ha criticato il governo Trump. Il conduttore ha invitato gli americani a cambiare leader politici dicendo: “Se i nostri politici stanno davvero creando e incoraggiando la violenza e la paura, spero che anche voi concordiate sul fatto che abbiamo bisogno di nuovi leader perché questi non lo sono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

