Il profumo che unisce calcio e nicchia nella collaborazione più attesa dell’anno

Il brand 19-69 e l' Inter uniscono le forze e trasformano la passione nerazzurra in un'esperienza olfattiva da indossare o diffondere in casa. Una mossa che farà impazzire i tifosi che collezionano qualsiasi oggetto a tema, dalle sciarpe agli zerbini, e che da oggi potranno vantarsi di "profumare di Inter" con assoluta nonchalance.

