Scomparsa di Tatiana Tramacere si cerca il corpo | fermato il giovane che era con lei

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa lo scorso 24 novembre a Nardò in provincia di Lecce. Dragos Gheromescu, 30enne amico della ragazza che sarebbe stato l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è indagato dalla Procura di Lecce e sarà ascoltato a breve dal magistrato e dai Carabinieri del comando provinciale, che nel tardo pomeriggio si sono recati nella sua abitazione. Il reato ipotizzato al momento è istigazione al suicidio. Non trova conferma la notizia secondo cui sarebbe stato trovato il corpo senza vita della ragazza nelle campagne tra Nardò e il vicino comune di Galatone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

scomparsa di tatiana tramacere si cerca il corpo fermato il giovane che era con lei

© Ilgiornale.it - Scomparsa di Tatiana Tramacere, si cerca il corpo: fermato il giovane che era con lei

Leggi anche questi approfondimenti

scomparsa tatiana tramacere cercaTatiana Tramacere, si cerca il corpo nei campi. Portato in caserma il 30enne Dragos, è indagato - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Segnala msn.com

scomparsa tatiana tramacere cercaScomparsa Tatiana Tramacere, ricerche serrate per trovare il corpo: fermato l’amico Dragos - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Si legge su notizie.it

scomparsa tatiana tramacere cercaTatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. ilmessaggero.it scrive

scomparsa tatiana tramacere cercaNardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Riporta tg24.sky.it

scomparsa tatiana tramacere cercaTatiana Tramacere: svolta nelle indagini, fermato l’amico Dragos - La vicenda di Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa nel pomeriggio del 24 novembre dopo essere uscita di casa a Nardò dicendo alla madre che doveva ... ilsipontino.net scrive

scomparsa tatiana tramacere cercaTatiana Tramacere scomparsa a Nardò dopo la cena col ragazzo e la volontà di tornare dall'ex a Brescia - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, emergono nuovi dettagli: la cena col ragazzo, il messaggio senza risposta e il piano per rivedere l’ex a Brescia ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Tatiana Tramacere Cerca