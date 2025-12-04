Scomparsa di Tatiana Tramacere si cerca il corpo | fermato il giovane che era con lei

Possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa lo scorso 24 novembre a Nardò in provincia di Lecce. Dragos Gheromescu, 30enne amico della ragazza che sarebbe stato l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è indagato dalla Procura di Lecce e sarà ascoltato a breve dal magistrato e dai Carabinieri del comando provinciale, che nel tardo pomeriggio si sono recati nella sua abitazione. Il reato ipotizzato al momento è istigazione al suicidio. Non trova conferma la notizia secondo cui sarebbe stato trovato il corpo senza vita della ragazza nelle campagne tra Nardò e il vicino comune di Galatone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

