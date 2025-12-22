Rinnovo annuale per le sezioni primavera | confermato l’accordo per il 2025 26

Il 2 ottobre 2025, la Conferenza Unificata ha approvato l’Accordo n. 131, confermando il rinnovo per l’anno scolastico 2025/26 del quadro di riferimento istituito nel 2013 per le sezioni primavera. Questa decisione garantisce continuità e stabilità nel sostegno ai bambini in questa fascia di età, mantenendo un approccio condiviso tra le istituzioni coinvolte.

Il 2 ottobre 2025 la Conferenza Unificata ha approvato l’Accordo n. 131, che rinnova per un altro anno il quadro di riferimento istituito nel 2013 per l’attivazione delle cosiddette sezioni primavera. Si tratta di un segmento educativo destinato ai bambini tra i due e i tre anni, con l’obiettivo di rafforzare la continuità tra nido e scuola dell’infanzia. L'articolo Rinnovo annuale per le sezioni primavera: confermato l’accordo per il 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

