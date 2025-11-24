Meta accusata di insabbiare studi sulla salute mentale degli adolescenti | la verità dietro Project Mercury
Documenti giudiziari rivelano che Meta avrebbe interrotto studi interni che mostravano come l’uso della piattaforma aumenti ansia, depressione e solitudine tra i giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
È cominciata a Roma la prima udienza dell’azione collettiva promossa da associazioni dei consumatori e genitori italiani contro Meta, accusata di permettere la registrazione su Instagram anche ai minori di 14 anni - facebook.com Vai su Facebook
#Meta ha interrotto una ricerca interna che avrebbe dimostrato che le persone che smettevano di usare Facebook diventavano meno depresse e ansiose, secondo un documento legale contenente informazioni non censurate. Tale documento è relativo a un c Vai su X
Meta accusata di insabbiare studi sulla salute mentale degli adolescenti: la verità dietro Project Mercury - Documenti giudiziari rivelano che Meta avrebbe interrotto studi interni che mostravano come l’uso della piattaforma aumenti ansia, depressione e solitudine ... Come scrive fanpage.it