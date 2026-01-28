Serie C Carpi ufficiale l’arrivo di Giani Per Gerbi stop di 30-40 giorni

Elia Giani ha ufficialmente firmato con il Carpi. Il giovane fantasista, nato nel 2000, arriverà in prestito dal Pisa e già questa mattina ha iniziato gli allenamenti con la squadra di mister Cassani. Intanto, il tecnico ha comunicato che Gerbi resterà fuori dai campi almeno per 30-40 giorni a causa di un infortunio. La società biancorossa si prepara così a ripartire con nuove energie e con il volto fresco di Giani.

CARPI Elia Giani è arrivato ieri sera a Carpi per iniziare la sua nuova avventura, il fantasista classe 2000 è stato ufficializzato dalla società biancorossa in prestito dal Pisa, oggi svolgerà il primo allenamento agli ordini di mister Cassani. Decisivo il grande lavoro svolto dal ds Bernardi che si è mosso in anticipo sul giocatore cercato da tante squadre del girone 'A' di Lega Pro e proprio l'accordo fra il Carpi e il ragazzo è stato il traino anche per orientare il Pisa. Giani viene da 6 mesi trascorsi a Brescia senza aver trovato grande spazio, con 9 gettoni e 2 assist e a Carpi sarà al centro del progetto, sostituto naturale per caratteristiche (piede mancino) di Cortesi.

