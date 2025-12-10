Serie C Il Carpi si gode il ritorno al gol di Gerbi Ora solo Forte è chiamato a sbloccarsi
Il ritorno al gol di Gerbi rappresenta una nota positiva per il Carpi nella Serie C, offrendo nuova linfa al reparto offensivo. Dopo un periodo senza reti, la squadra spera che anche Forte possa trovare presto la via del gol, contribuendo a migliorare le prospettive stagionali. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo.
CARPI "Quest’anno solare senza gol è stato duro, una punta che non segna si sente sempre un po’ in un baratro". L’ha spiegata così Erik Gerbi a fine gara la sua lunga astinenza col gol, interrotta (foto) con il guizzo contro la Vis Pesaro a 359 giorni di distanza dall’ultima rete. Era il 14 dicembre del 2024 e col suo gol nel 3-1 sul campo del Sestri la punta originaria di Ivrea aveva toccato quota 7 reti. Un bottino eccellente in un girone di andata, a cui andavano aggiunti 4 assist, numeri da trascinatore per l’ex Juve, che era arrivato con ancora metà delle gare da giocare a -1 dal suo record personale di 8 reti fatto segnare nelle 38 gare con la Pro Sesto nel 2022-23. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie C. Il Carpi sabato a San Benedetto. Sfida in famiglia per i fratelli Tourè
Serie C. Carpi, ostacolo San Benedetto. Nei precedenti soltanto sconfitte
Serie C | Carpi, cercasi riscatto nella tana della Samb
Torna al successo l'Ascoli, nella 17esima giornata di serie C. Forlì battuto 3-0 in casa e terzo posto del girone B consolidato. Coglie un punto invece la Vis Pesaro, 1-1 in trasferta con il Carpi. Vai su Facebook
Carpi, Bonzanini: "In zona geografica con concorrenza, creata identità di maglia" - In una giornata segnata dall'esclusione del Rimini dal campionato di Serie C, nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it